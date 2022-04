Concours : "Tuning" au Théâtre de la Toison d’or

À Bourlin-en-Greux, camping de la Grosse Tour, emplacement 67, les Tronquet sont fort connus. En effet, ils font vivre depuis des années, la station radio locale : Tuning FM.

Tout ça sur fond de musette, libre antenne coquine et Techno so nineties. Les Tronquet aiment les matières synthétiques, les cocktails maison mais ce qu’ils préfèrent c’est parler très fort. Il y a Marlène, la matriarche du clan. Jo, sa fille et ses jumeaux Esmeralda et Giuseppe. L’équilibre de la meilleure famille de la terre risque d’être menacé lorsque le producteur Freddy Starlight auditionne la jeune Esmeralda qui, on peut bien le dire, a un petit quelque chose dans la voix. Pour eux c’est sûr, la gamine elle va percer.

Tuning, une comédie tendre où la famille est le personnage principal et où les claquettes chaussettes sont un véritable must have…

De Boris Prager Mise en scène Emmanuel Dell’Erba Avec Aurelio Mergola, Julie Lenain, Ingrid Heiderscheidt, Pierre Lafleur, Marie-Hélène Remâcle