Concours truqué, irrégularités dans le marché public, manque de transparence : la gare de Mons dans le viseur de la Cour des comptes

Lors de notre enquête pour #Investigation, nous nous étions demandé si cette modification de projet était bien légale. Selon Thomas Cambier, avocat spécialisé en marchés publics, " cette modification de projet semble poser un problème juridique assez important dans la mesure où on modifie l’objet radicalement puisqu’on passe au moment du concours à un marché qui porte sur la construction d’une passerelle vers un projet qui consiste à construire une nouvelle gare. Donc là, ce n’est pas le même objet et accessoirement ce n’est pas le même budget non plus. Ces deux éléments conduisent à penser qu’on est face à une modification qui pourrait être qualifiée de substantielle et donc d’illégale si elle devait être contrôlée par un juge ".

Une analyse aujourd’hui partagée par la Cour des comptes qui dans son rapport "relève que deux avenants au contrat d’architecture comportent des indices du caractère substantiel des modifications apportées au marché initial qui auraient pu justifier le lancement d’une nouvelle procédure de passation". Il aurait donc fallu refaire un nouveau marché public.