Concours : trois dates à ne pas manquer au Reflektor !

Le 9 mars, c’est Emiliana Torrini & The Colorist Ochestra que l’on retrouve sur scène avec leur nouvel album Racing the Storm. Ce n’est pas la première collaboration de la chanteuse et auteure-compositrice islandaise avec le duo belge, composé des multi-instrumentistes et amis de longue date Aarich Jespers et Kobe Proesmans. On se fait une joie de les laisser nous emmener vers de nouveaux sommets mêlant les racines pop de musique de chambre du duo à la plume délicate d’Emilinia Torrini !



Et pour annoncer leur show, l’artiste originaire d’Amsterdam Pitou présentera son premier album Big Tear, aux sonorités pop teintés d’harmonies plus classiques et mélancoliques.