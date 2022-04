Concours Tool : la réédition de la version deluxe de "Fear Inoculum" en vinyle

Tool a sorti "Fear Inoculum" en 2019, un premier album studio après 13 ans d’attente pour les fans.

Mais malgré cette attente plutôt longue, les réactions à cette sortie étaient plus qu’enthousiastes et les ventes au-delà de ce que les musiciens avaient espéré. Tool a même détrôné Taylor Swift avec plus de 270.000 exemplaires écoulés et 27.6 millions de streamings dès la première semaine de disponibilité.

Le batteur Danny Carey avait été interrogé quant au futur du groupe : "Nous allons certainement partir en tournée deux ou trois ans avec celui-ci, comme on l’a fait pour les albums précédents, et je suppose qu’on avisera ensuite. Mais j’espère que nous ferons un album ensuite. Nous avons des tonnes de matériel et ça ne devrait pas prendre 12 ans cette fois. Si c’est le cas, je serai trop vieux pour tenir mes baguettes ! Mais j’espère vraiment qu’on sortira encore un album et qu’on continuera."

Fear Inoculum marque aussi la fin d’un deal pour cinq albums, ce qui fait des musiciens "des agents libres", comme l’explique Danny Carey : "c’est encore plus motivant d’avoir champ libre. Nous ne devrons plus composer avec la maison de disques et nous pourrons maintenant faire ce que nous voulons. Je pense que ça nous aidera dans le processus d’écriture."

La qualité des supports physiques, du travail créatif, et de l’innovation au niveau visuel ont certainement joué en faveur de ce succès fulgurant. Cet essor des ventes pour Tool a été constaté aux Etats-Unis, mais aussi en Autriche, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et en Belgique, où l’album était partout n°1 à sa sortie !

L’album propose un total de 85 minutes, mixé par l’ingénieur du son Joe Barresi, qui avait déjà travaillé avec eux sur 10,000 Days.