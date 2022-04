[Concours] The Voice Belgique : tentez de remporter les dernières places pour assister à la finale !

Ce mardi 12 avril, le studio 40 de Média Rives accueillera la finale de la saison 10 de The Voice Belgique ! Les quatre coachs, Maureen Louys, de nombreuses surprises, mais surtout les finalistes de chaque équipe seront présents pour livrer des performances de haut vol !

Lequel d’entre eux succédera à Jérémie Makiese ? Vous aurez la chance de découvrir le prochain(e) gagnant(e) lors de ce grand show en direct !

Pour célébrer les 10 ans de ce programme, c’est Slimane, coach emblématique des saisons 7 et 8 et de The Voice Kids, qui reviendra retrouver son célèbre fauteuil rouge pour endosser le rôle de coach d’honneur et Jérémie Makiese, gagnante de la saison9 et représentant belge à l’Eurovision, et Sola, finaliste de la saison 7, seront les invités de prestige de cette finale.

Tentez de remporter 2 x 3 places en répondant aux questions ci-dessous avant le jeudi 7 avril à 23h59. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et prévenus par mail.