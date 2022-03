[Concours] The Voice Belgique : tentez de remporter les dernières places du Live 4 avec Matthew Irons et Clara Luciani

Les lives de The Voice Belgique sont de plus en plus grandioses ! Sur la scène, les talents de Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem s’affronteront sur la scène des grands shows en direct ce lundi 28 mars. Nous vous offrons les dernières places pour assister au troisième grand live de cette saison 10 avec Matthew Irons et Clara Luciani !