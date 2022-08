Concours / The Mines Festival, une 2e édition qui promet de faire bouger les murs !

The Mines Festival, c'est une belle histoire ! En effet, un groupe de jeunes s'est mobilisé il y a plusieurs mois pour retaper l'un des bâtiments du site de charbonnage du Rieu de Coeur de Quaregnon (Province de Hainaut).

Ces travaux ont permis de mettre en place une salle "polyvalente" et l'association créée pour le coup y organise différents événements.

The Mines Festival est donc organisé au sein de ce site rénové sur plus de 500 m² et se bat pour mettre en avant des artistes locaux de tout le pays et pas seulement musicaux mais également des peintres, des sculpteurs, ...

L'envie des organisateurs est de faire découvrir ce site quelque peu extraordinaire et pour cette deuxième édition qui aura lieu le Samedi 10 septembre 2022, les organisateurs nous préparent un programme pour le plaisir de toutes et tous.

THE MINES FESTIVAL

On espère en tout cas chez TARMAC que The Mines Festival devienne très rapidement une référence dans le milieu des événements et festivals belges ... ce serait totalement mérité!