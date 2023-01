[Concours] The Dancer Belgique : remportez vos places pour participer au public des demi-finales !

Le dimanche 15 janvier et le samedi 21 janvier, vous aurez peut-être la chance de participer au public des demi-finales de la toute nouvelle émission "The Dancer Belgique" animée par Sara De Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchart.



Pour rappel, "The Dancer" est un show de divertissement époustouflant qui vise à trouver le/la meilleur(e) danseur(euse) de Belgique.



Mais pour le devenir, nos danseurs et danseuses devront vous convaincre car c'est le public présent dans la salle qui vote et décide de leur destin !

Vous souhaitez y assister ? Alors tentez votre chance en répondant au questionnaire ci-dessous !

À gagner : 6 x 2 places pour participer aux enregistrements à Vilvorde aux dates suivantes :

Le dimanche 15 janvier (début du tournage prévu à 15h)

Le samedi 21 janvier (début du tournage prévu à 18h)

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et prévenus par voie électronique.

Attention, vous avez jusqu’au dimanche 8 janvier à 23h59 pour y répondre.