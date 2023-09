Concours / Tes places pour la soirée concert du 6 octobre au Viage Bruxelles, c'est ici

Nous t'en parlions il y a quelques jours ... choses promises, choses dues ! TARMAC te fait gagner tes places pour cette soirée du 6 Octobre à Bruxelles avec sur scène Tayron Kwidan's & Hulk Van JMF.

On t'a prévenu, ce moment restera inoubliable et donc à ne manquer sous aucun prétexte ! De plus, tu pourras découvrir ou revivre un concert dans cette belle salle du Grand Casino Brussels VIAGE qui risque de trembler ce 6/10.

Remplis le formulaire ci-dessous sans plus tarder et tente ta chance ... il n'y en aura pas pour tout le monde. Les plus chanceux seront contactés par message privé dans les prochains jours.

Plus d'infos sur le compte Instagram @onlybtf et sur le Grand Casino Brussels VIAGE