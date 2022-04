[Concours] Tentez d’assister à la répétition générale de la finale de The Voice Belgique !

Pour tous les déçus qui n’ont pas pu se procurer de places pour la grande finale de la saison de The Voice Belgique saison 10, voici de quoi, peut-être, panser vos peines.

Ce mardi 12 avril dès 14h, aura lieu la répétition générale de la grande finale. Qui de Alec, Sekina, Valentine et Maysha remportera cette saison 10 ? Nous vous offrons l’opportunité d’assister aux prestations des finalistes avant tout le monde, et les performances de Slimane, coach d’honneur, et de Jérémie Makiese et Sola, les invités de ce live exceptionnel !

À gagner : 10 x 4 places pour la répétition de la finale ce mardi 12 avril dès 14h à Média Rives, les studios liégeois de la RTBF.

Vous désirez participer ? Rien de plus simple, il suffit de répondre à notre questionnaire ci-dessous. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et seront prévenus personnellement. Attention, ce concours se clôture ce vendredi 8 avril à 23h59.

Attention, ces places sont gratuites et nominatives. Elles ne pourront, en aucun cas, être revendues à un tiers.

Les répétitions générales ont lieu le mardi après-midi, juste avant le Live en direct.

Bonne chance à tous !