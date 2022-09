Concours / Tarmac t'offre tes places pour le concert Sold Out d'Isha au Festival FrancoFaune

Deux mois avant de remplir l’Ancienne Belgique, son album Labrador Bleu sous le bras, Isha fera un détour en famille par le festival FrancoFaune, pour une soirée carte blanche où tous les coups seront permis. “Faites pas chier, j’prépare un concert”, en écho au titre de son EP sorti pendant le confinement: le bad boy sensible y partagera la scène avec quelques-uns de ses protégés et coups de coeur du moment: Sheldon, Limsa d’Aulnay et Gutti.

Le concert est déjà Sold Out depuis des semaines et TARMAC en partenariat avec FrancoFaune est heureux de te faire gagner tes places en exclusivité !

En plus de ce concert incroyable, il est important de noter deux autres concerts au sein du Festival FrancoFaune:

28/09 au VK à Bruxelles

29/09 au Kultura à Liège

L’artiste suisse KT Gorique sera à l’affiche de ces 2 soirées avec d’autres artistes:

Eesah Yasuke + KT Gorique le mercredi 28/09 > VK à Bruxelles | Infos ICI

KT Gorique + Mona le jeudi 29/089 Kultura à Liège | Infos ICI

Tu trouveras également plus d'infos sur le festival en cliquant sur ce LIEN