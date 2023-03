CONCOURS : Tamino, le retour de l'artiste belge à la sensibilité bouleversante

A 26 ans, le voilà déjà au sommet de son art, construisant patiemment une œuvre profonde et belle. Enfant solitaire, harcelé à l’école, il se construit à travers la musique. Le Journal Le Monde titre : "Avec son album Sahar, Tamino fait sa révolution de velours". Vogue parle de lui comme du "prince du spleen".

Le chanteur belge est revenu fin 2022 avec un disque imprégné de douceur qui mêle les influences rock, pop et orientales et qui continue dans la même veine romantique que Habibi. Tamino nous plonge dans un univers intemporel empreint d’émotions à l’image des titres "The First Disciple", "Fascination" et "You Don’t Own Me". Le bassiste de Radiohead, Colin Greenwood, l'accompagne sur quelques morceaux. Et sur nouveau single "Sunflower", Tamino a invité Angèle qui intègre parfaitement son univers et le clip est une petite merveille.

Le jeune Anversois emmène ses auditeurs dans un voyage musical envoûtant et chaleureux en mélangent cordes orientales et piano mis au service de sa voix ténébreuse. Il réussit une nouvelle fois le pari de nous toucher en plein cœur avec délicatesse et talent. Son charisme et sa présence scénique électrisante font de lui un artiste international essentiel.