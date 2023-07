Concours / "Stand Up, mode d’emploi 2 !" une mise en avant de l'humour belge

En ce mois d'août 2023, tu pourras reprendre le chemin de l'humour en allant découvrir la création de "Stand Up, mode d’emploi 2 ! ".

Après le succès d’une première édition l’été dernier, 7 standuppers ", à savoir Laetitia Mampaka, Dave Parcoeur, Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Nikos Ghiouleas, Juan Rodrigues et Lorenzo Mancini, offriront chacun.e. un seul.e en scène exclusif différent que celui qu’ils/elles ont prestés l’année passée.

Entre chaque passage, des interactions nouvelles seront créées entre les humoristes et le public sur la réalité du stand up en Belgique.

Un spectacle mis en scène dans un cadre exceptionnel qui fait le cachet de ce festival d'humour.

Pour te permettre de vivre cette expérience quasiment unique, TARMAC en association avec Il est temps d'en Rire te fait gagner tes places pour ce spectacle qui sera programmé du 17 au 26 août 2023.

Complète au plus vite le formulaire ci-joint et les plus chanceux seront contactés par message privé avant le 17/08.

Tu trouveras également plus d'informations ainsi que la billetterie de ce festival en cliquant ICI