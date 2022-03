C’est le retour des beaux jours et de la saison moto ! L’occasion pour les motards de se remettre en selle et pour ce faire, Classic 21 et Fedemot vous proposent de remporter, chaque jour de la semaine du 28 mars au 1er avril dans On The Road Again, un stage moto avec un moniteur professionnel à Liège.

Pour tenter votre chance, il vous suffit d’écouter attentivement l’émission de Pierre Lorand de 15h30 à 19h30 du lundi au vendredi. Bonne chance et bonne route !