Concours / Sois présent.e lors des tournages de la nouvelle émission "The Dancer"

Bien qu'il soit vrai que de nombreuses émissions existent sur les réseaux sociaux ou en télévision autour de la danse, nous sommes heureux de t'annoncer que la RTBF propose une nouvelle émission " THE DANCER " qui se traduira par un concours ayant pour objectif de dénicher le ou la meilleur(e) danseur ou danseuse de Belgique.

The Dancer est un programme inédit en Belgique qui a déjà fait ses preuves sur la BBC. Ce concours de danse époustouflant, présenté par Sara De Paduwa.

Pour devenir The Dancer, les candidats vont avoir besoin de vous car durant la première phase de sélection, c’est le public présent sur place qui détient tous les pouvoirs. En effet, via votre smartphone et une application, vous allez pouvoir voter pour vos coups de cœur et les sélectionner pour la phase suivante.

Si vous êtes friands d’émotions, on vous conseille de vous lancer dans cette aventure car vous allez découvrir des talents de tous les âges, de tous les styles mais aussi des histoires poignantes.

Si tu désires donc vivre cette expérience unique, tu peux acheter tes places via notre plateforme en ligne www.rtbf.be/ticket mais comme d'habitude, nous avons aussi le plaisir de te faire gagner tes places !

Let's Dance !