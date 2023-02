Concours / Snoop Dogg se produira (enfin) sur la scène du Sportpaleis à Anvers au mois de Mars

Nous vous en parlions déjà en fin d'année (2022) et c'est confirmé ! Snoop Dogg, qui se déclare comme le King du West-Coast sera bien sur la scène du Sportpaleis d’Anvers le 19 mars 2023 pour sa tournée “I WANNA THANK ME TOUR”.

Après avoir reporté plusieurs fois son concert en Belgique, Snoop Dogg fait enfin son retour avec un show XXL accompagné de nombreux artistes tels que WARREN G, THA DOG POUND, OBIE TRICE, D12 et VERSATILE, des noms qui ont fait les beaux jours du Rap “West-Coast”.

Snoop Dogg sort son 17ème album " I Wanna Thank Me” en 2019. Le documentaire du même nom et cette tournée mettent en avant son inauguration au Hall of fame à Hollywood. Ce concert du 19 mars sera tout simplement une grande fête comme cet artiste, qui sort souvent des rangs, aime organiser.

