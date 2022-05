Concours : Silversquare

Silversquare North Bruxelles a ouvert ses portes en mars 2022. Leur espace de coworking se situe dans le nord de Bruxelles, face au canal. Grâce à son emplacement idéal à proximité du métro, de la Gare du Nord et du musée d'art Kanal Centre Pompidou, vous serez facilement accessible pour vos prospects.

Chaque centimètre de l'open space et des bureaux privatifs sont entièrement conçus pour se développer avec vous et votre entreprise. Un nouvel air pour de nouveaux espaces, c'est pourquoi la flexibilité est l'une de leurs valeurs. Au fil des ans, Silversquare a vu de nombreuses entreprises passer de bureaux standard à des bureaux entièrement adaptés à leurs besoins.