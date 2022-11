Concours : Si j’étais moi, de Mathias Simons au Théâtre des Martyrs

Sven Punti Larsen, businessman intraitable, voit l’anarchiste en lui gagner du terrain à mesure que s’enchaînent les verres d’alcool… Ira-t-il jusqu’à la destruction de son empire ?

Sven Punti est un homme d’affaires rusé, puissant et dominant, héritier d’une longue lignée de propriétaires, de capitaines d’industrie et de barons de la finance. Dans cette vieille famille, règne un tabou : l’alcool. Tout membre du clan se garde d’être comme l’ancêtre quand il buvait : anarchiste et contestant l’ordre établi, et tous craignent l’hérédité !

Sven Punti débarque à Bruxelles pour recevoir le prix de la Commission Européenne pour son business soi-disant écolo… Il y retrouve Emma, sa sœur un temps marginale et Mat, ancien militant, engagé au service de Sven par Emma.

S’inspirant de Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht, Mathias Simons plonge Sven Punti l’impitoyable, dans un road trip improbable et surréaliste digne de son ancêtre, dans une nuit où alcool et carnaval mènent le bal. Mais quels masques, quelles comédies le "héros" est-il prêt à jouer ? Et quand il rencontrera l’autre, l’homme d’affaires venu de Chine maîtrisant comme nul autre les arcanes de la virtualité, Sven Punti jouera-t-il les bons pions ?

Un parcours épique, en forme de fable hallucinée, qui invite à résister à l’idéologie dominante et à se moquer des travers de notre époque.

Distribution

texte et mise en scène Mathias Simons

jeu & collaboration à l’écriture Marie-Hélène Balau (Emma Punti), Audric Chapus (Mat), Fabrice Schillaci (Sven Punti)

Au Théâtre des Martyrs du 29 novembre au 10 décembre