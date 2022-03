Concours showcase Classic 21 : Aucklane à l'Espace Nô à Pepinster

Pour marquer notre soutien aux communes les plus touchées par les inondations de juillet 2022, Classic 21 vous propose le showcase d'Aucklane à l'Espace Nô à Pepinster le 24 mars prochain.

Aucklane est l’alter ego de la chanteuse et compositrice Charlotte Maquet, dont c’est le premier projet solo. En studio, elle nous avait déjà dévoilé son tout nouveau single, "Age of Gold", que vous pouvez découvrir ci-dessous dans une version live qu'elle nous avait offerte dans le cadre de la Belgian Music Week il y a quelques semaines.

Ce titre figurera sur l'EP Nightfall prévu pour le 15 avril. Cet album a été enregistré en Alsace, tandis que le clip a été tourné à Liège.

Parmi ses plus grandes influences, l'artiste cite notamment Jack White et Black Rebel Motorcycle Club, et en Belgique, son dernier coup de coeur est Sylvie Kreusch.

Pour assister à ce showcase le 24 mars, remplissez le formulaire ci-dessous du 10 au 18 mars 2022. Les gagnants tirés au sort seront prévenus personnellement. Bonne chance !