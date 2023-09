Concours / Sheldon à la Tricoterie dans le cadre du Festival Francofaune

Compositeur et multi-instrumentiste, il est membre fondateur du collectif 75e Session et possède des skills de musicien hors pair. En cinq EP et un premier album, Lune Noire, Sheldon a développé une écriture à la fois référencée et personnelle, tissant un fil entre une réalité froide et des rêves habités de fantastique, riches en métaphores et en images.

​Son deuxième album, Spectre, est sorti en novembre 2021. Avec ce projet, le rappeur marque un tournant vers une écriture plus intime tout en laissant une place bien plus importante au chant. Il nous parle ainsi de départ, de son amertume face à un monde avec lequel il se sent en décalage. Il y développe de nouvelles collaborations, que ce soit en composition avec Vidji Stratega (5 Majeur, Fixpen Sill) et d'Epektase (Chillhop/Universal), ou en feat avec Isha, Zinée, Shien, M le Maudit et damlif. Dépouillé des univers que l’artiste avait l’habitude de créer autour de ses projets, l’album est plus direct, plus organique, plus personnel.

L’an dernier, il faisait sensation à FrancoFaune en tant qu’invité à la carte blanche d’Isha; cette année, avec son troisième album Îlot dans la poche, il nous fait l’honneur d’une date exclusive dans l’intimité de la Tricoterie ce Mardi 3 Octobre.

TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour ce concert intimiste ... Remplis le formulaire ci-dessous sans plus tarder et tente te chance !

Check aussi les comptes de SHELDON:

Sheldon (@sheldragon) Instagram

Page Facebook @Sheldon