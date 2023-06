Concours / Shake Your Boat Bruxelles, une Boat Party comme tu en rêvais !

GoodVibes Entertainment & The Chill'out EVENT s'associent ce 16 Juin pour l'organisation de la Première Afro-Urban Croisière sur le Canal de Willebroeck : "SHAKE THE BOAT", une fête dans un Bateau comme tu en as rêvé depuis longtemps.

Le magnifique Verdi naviguera de 20h00 à 23h30, un moment festif et convivial qui rassemblera 300 personnes. La croisière débutera donc sur le Quai de Heembeek à Bruxelles jusqu’à Vilvoorde.

3 incroyables DJ's prendront le contrôle des platines pour jouer les meilleurs morceaux Afro - Urban- hip hop - Rn'B. Le bateau dispose bien entendu d’un bar et d'un restaurant afin de combler vos petites faims et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Lieux de départ : Chaussée de Vilvorde 2, 1120 Bruxelles (Au Quai de hembeek 2) à 19h15. A 20h00, le bateau quittera le quai afin de débuter la croisière en remontant le canal de willebroek. Vers 22h00 une fois arrivés à Vilvorde, petite pause et ensuite le bateau retournera vers Hembeek pour terminer cette soirée hors du commun à 00h00.

Il ne reste que quelques places disponibles mais TARMAC te fait gagner tes tickets en exclusivité ! Tu connais sans doute comment cela fonctionne ? Remplis le formulaire ci-dessous et tente ta chance sans plus tarder !

Tu trouveras également plus d'informations en cliquant ICI