Concours : Second souffle, au Théâtre de Poche

Deux grenouilles se débattent dans un bocal de lait. L’une abandonne et meurt. L’autre, à force de battre des pattes, transforme le lait en beurre et sort du pot.

Morgane Raoux est clarinettiste. Passionnée. Et promise à un bel avenir : opéras nationaux, grands orchestres symphoniques. À 25 ans, un pneumothorax stoppe net sa trajectoire fulgurante. Et sa grande carrière à peine entamée. Morgane a perdu le souffle…

Avec Second Souffle, elle traite de sa résilience heureuse et profitable. De l’optimisme galopant qu’elle utilise comme un bazooka. Finalement, il n’est question ici que d’espoir. De vivre plutôt que de survivre. D’entendre le sang bouillir dans les veines et de sentir la belle santé nous traverser. A l’instar de la pierre philosophale, Morgane a su transformer la misère en joyau.

Second Souffle est l’adaptation théâtrale du premier roman de Morgane Raoux Je ne souffle pas, je chante.

Nous avons mesuré à l’aune des réactions des lecteurs et lectrices combien le livre est plus que nécessaire car il diffuse, autant que des pulsions vitales, un formidable espoir. Ce qui, par extension, pourrait être une denrée rare aujourd’hui…

À voir au Théâtre de Poche, du 30 mars au 2 avril.

Texte Morgane Raoux | Mise en scène et adaptation théâtrale Julie-Anne Roth | Avec Morgane Raoux et Nicolas Wanczycki