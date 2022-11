Concours / SDM en Live au Dyoukes le samedi 3/12

Pour célébrer les 6 ans d'existence du Dyoukes, les petits plats ont été mis dans les grands.

En effet, ce samedi 3 décembre l'artiste SDM sera présent au Club Afro de la Capitale pour un showcase de feu!

L'animation de la soirée se fera par les meilleurs DJ's du genre: Saidou, Masterdream & Beba Storm

TARMAC est heureux de te faire gagner tes places pour cette soirée qui va faire bouger la capitale !

Remplis sans plus attendre le formulaire ci-dessous et tente ta chance ... Tu as la possibilité de gagner un Pack VIP pour 5 personnes ou des Duo Tickets pour aller à la soirée avec la personne de ton choix.

Tu trouveras plus d'informations en cliquant ICI