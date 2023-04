Concours / Sabrina Claudio, la jeune lauréate d'un Grammy Awards de retour sur la scène de La Madeleine

Sabrina Claudio s'est fait remarquer du monde de la musique par son travail d’autrice auprès de Beyoncé se voyant carrément nominée pour un Grammy Awards (Best R&B traditional performance pour le titre " Plastic Off The Sofa ").

Sa tournée avait hélas été reportée en 2022 mais la patience de ses fans peut enfin être récompensée puisque son concert en Belgique est bien confirmé le dimanche 7 mai 2023 à La Madeleine à Bruxelles.

Le R&B alternatif de Sabrina Claudio fait mouche dès la sortie de son premier EP en 2016. Dans la foulée, la chanteuse d’origine portoricaine et cubaine sort ‘About Time’ sur lequel figure le titre certifié d’or " Belong to You " [feat. 6lack].

Dans le même élan, elle joue à guichets fermés lors de la tournée accompagnant la sortie de son deuxième album ‘No Rain, No Flowers’ (2018). Pour clore l’année 2020, elle dévoile ‘Christmas Blues’, et réimagine les fêtes de fin d’année à travers un prisme sexy, épaulée par The Weeknd sur la chanson titre et d’Alicia Keys sur " Winter Time ".

Seule autrice de son troisième ‘Based On A Feeling’, Sabrina Claudio y présente l’image la plus claire d’elle-même en tant qu’artiste et en tant que femme. Onze titres d’un R&B sensuel porté par une voix suave qu’elle a présentés en live l’été passé à Rock Werchter.

En 2023, Sabrina Claudio revient avec ses premières compositions en tant qu’artiste indépendante, réunies sous le nom de ‘Archives & Lullabies’.

Le concert de ce 7 mai à La Madeleine s'annonce déjà historique !

