Concours RTBF/Le Soir : vous avez voté, et le mot de l’année est… "vélotafer"

La sélection a été marquée cette année par les enjeux climatiques et la crise énergétique ("flygskam", "hydroresponsable" et notre fameux "vélotafer"), les réseaux sociaux ("métavers", "textoverti", "tiktokeuse"), et toujours la sortie de la crise sanitaire ("post-covid").

Notre élu de 2022, avec 288 votes, est arrivé devant métavers(e) (265 votes) et flygskam (227 votes).

Le mot "vélotafer" succède à "ultracrépidarianisme" en 2021, à "déconfinement" en 2020 et à "chill" en 2019.