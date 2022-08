Concours : RTBF iXPé t'emmène à la Walibi Gaming Week !

Cet été sonne le retour de la Gaming Week à Walibi ! Une édition XXL puisque ce n'est pas moins de quatre jours, dont 2 avec une ouverture nocturne jusqu'à 22h, qui seront dédiés au gaming et à l'eSport.

Du 18 au 21 août, rencontre, admire et affronte plus de 20 stars de l'eSport lors de sessions live et tournois saisissants de Fortnite, Rocket League, Trackmania et Fifa au Tiki-Theater, et découvre des expériences exclusives dans le Gaming Center de 1.500m² ! Parmi les invités, on retrouvera notamment Skyyart, Andilex, Nikof, Kaydop, Aztral, AF5, Shadoow, Noward ou encore Jolavanille.