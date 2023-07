Concours / Ronquières Festival 2023, une édition encore une fois forte en émissions

Après neuf éditions, un total de plus de 250.000 festivaliers sous le charme de l’ambiance et de ce lieu exceptionnel, des concerts de haut niveau, et une nomination aux festival awards comme meilleur nouveau festival européen, le Ronquières festival s'est installé comme une référence au coeur de l'été belge.

Fidèle à une formule bien établie, l’affiche fait la part belle à la diversité, à la qualité, à la découverte et aux têtes d’affiche internationales, ainsi que de nombreux groupes de la fédération Wallonie Bruxelles.

Les scènes Bâbord et Tribord sont surplombées par l’impressionnante tour du Plan incliné, pendant que les concerts sont rythmés par le passage des péniches. Une expérience unique qui ne peut être vécue qu’à Ronquières !

Premier événement " sous l’eau " mais au sec, le festival profite d’un espace couvert de plus de 10.000 m2 pour se mettre à l’abri de la pluie, du soleil, ou simplement se détendre. Sur le site du Plan incliné, cette neuvième édition sera l’occasion d’encore améliorer l’accueil, le confort et les services offerts aux visiteurs.

Au programme cette année, on peut noter les artistes suivants: DISIZ ou encore JUICY X BIG BAND

