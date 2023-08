Concours / Retrouve tes artistes préférés sur le site de l’Abbaye d’Aulne le weekend du 25 août

On y est presque ! Le Festival Scène-sur-Sambre reprend l'Abbaye d'Aulne d'assault pour le plus grand bonheur de toutes et tous dans quelques jours.

Un programme et un line up pour tous les publics durant ce dernier weekend du mois d'août et des artistes qui vont certainement mettre tout le monde d'accord.

Le vendredi 25 août, des artistes d'un style plus électro tels que Kid Noize ou The Magician | Le samedi 26 août, une journée dédiée au Rap incluant Green Montana, Gazo, RK ou encore Caballero & JeanJass | Le dimanche 27/08 sera une nouvelle journée de dingue avec sur scène DJ Daddy K, Rhoff, Badi ou encore Gims & Dadju.

Une scène consacrée au DJ's sera également de la partie et tu pourras découvrir ou revoir nos DJ's TARMAC le samedi 26/08 : Didichka & MK Silva

Tu n'as pas encore tes places et tu désires tenter ta chance de recevoir tes tickets ? Rien de plus simple, remplis le formulaire ci-dessous au plus vite ... les gagnants seront prévenus par message personnel :)

Tu trouveras également plus d’informations en cliquant sur ce lien : https://www.scenesursambre.be/fr