Concours : Remportez votre box repas " Enjoy The Authentic Joy "

Une box repas offerte qui reprend tous les ingrédients nécessaires pour réaliser chez soi 3 recettes d’antipasti élaborées par le chef Namurois Guillaume Gersdorff, dans le cadre du programme européen de promotion "Enjoy The Authentic Joy", porté par 3 Consorzi italiens de défense des productions agroalimentaires, soit :

- Gateau de pommes de terre, Cotechino Modena IGP et herbes du potager, Croquettes de Zampone et fromage, Saint-Jacques Salamini italiani alla Cacciatora AOP, chou fleur et curcuma accompagné d'une bouteille de vin pour accompagner chaque repas.