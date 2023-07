Concours : remportez vos places pour le Ronquières Festival

Après neuf éditions, un total de plus de 250.000 festivaliers sous le charme de l’ambiance et de ce lieu exceptionnel, des concerts de haut niveau, et une nomination aux festival awards comme meilleur nouveau festival européen, le Ronquières festival s’est installé comme une référence au coeur de l’été belge.

Au programme cette année, Indochine, Louise Attaque…

En tant que partenaire de ce beau festival, nous sommes heureux de pouvoir te faire gagner tes places pour chaque jour du festival ! Remplis au plus vite le formulaire ci-dessous et tente ta chance :)

Tu trouveras également plus d’informations en cliquant ICI