Concours : Remportez vos places pour la soirée d’ouverture de l’OM avec 2MANYDJS !

L’OM, c’est cette nouvelle salle de concert qui ouvre cette semaine dans la périphérie Liégeoise !

Pour le coup, nous avons 2 places à vous offrir pour la soirée d’inauguration de ce samedi 7 octobre en compagnie de 2MANYDJS pour un DJ set qui s’annonce déjà comme légendaire. Depuis déjà plusieurs années, les deux frères repoussent les limites de la musique vers de nouveaux territoires tout en se diversifiant dans l’industrie. Ils ont un groupe, connu sous le nom de SOULWAX, leur duo DJ 2MANYDJS, leur maison de disques DEEWEE et encore leur soundsystem nommé Despacio. Ils ne seront pas seuls à performer ce soir-là et seront accompagnés de Asa Moto, MiMi, L4U, Vulgaire! et Thomas Defise.

Envie de gagner ces 2 entrées pour la soirée ? Il suffit de participer à notre concours ci-dessous !