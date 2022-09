Concours : remportez vos places pour la soirée Brussels Bassed au C12

Vous le savez chez Jam, on est toujours sur les bons plans musique peu importe le style. Brussels Bassed organise ce vendredi 23 septembre, une soirée au C12 avec une programmation bien lourde avec en tête d’affiche AK Sports (Club Glow/Lobster Theremin) et BORAI (Club Glow/E-Beamz). Vous pourrez également retrouver une grosse partie de leurs résidents. Envie d’en prendre plein les oreilles ? Rien de plus simple, il vous suffit à la question ci-dessous.

Line up :

• AK SPORTS (Club Glow / Lobster Theremin)

• BORAI (Club Glow / E-Beamz)

• Chubbz

• Drama

• Matho

• High’N’Irie

Info :

→ Entrance : 12€ / 00H / 16€

→ C12

→ 116, rue Marché aux Herbes

→ 1000 Brussels