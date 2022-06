Concours : remportez vos places pour la Session Privée de VivaCité avec Christophe Willem, Charles, Mentissa, Rori et ML

Depuis ses débuts, Charles réalise un parcours sans fautes. Une victoire à The Voice Belgique, des tubes comme Wasted Time et Without You, plus de six millions de streams avec son EP Falling While Rising, une pub sur Time Square…

Trois ans après ses premières notes dans The Voice Belgique Charles vous présente son tout premier album : Until We Meet Again dont Never Fair et Miss You When You’re There sont les deux premiers extraits.

Sur cet album réalisé dans les studios bruxellois ICP, Charles a collaboré avec deux groupes belges, Puggy et Delta, qui signent plusieurs morceaux.