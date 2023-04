Ce samedi 6 mai, Le Grand Cactus se produira sur la scène mythique de Forest National. Un show exceptionnel avec les personnages emblématiques de l’émission, comme Fabrizio ou Madame Rigide, des invités surprises et même Virginie Hocq qui rendront ce spectacle encore plus unique !

Vous rêvez d’assister à ce show et de rencontrer les comédiens du Grand Cactus ? Nous vous donnons l’opportunité de participer à ce spectacle en VIP et de rencontrer Kody, Martin Charlier, Damien Gillard, Tamara Payne, James Deano ou encore Fabian Le Castel et Isabelle Hauben !

Tentez de remporter 1X2 places pour le spectacle du Grand Cactus à Forest National et un "Meet & Greet" avec les quatre coachs en répondant aux questions ci-dessous avant le mercredi 3 mai à 23h59. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et prévenus par mail.