Tous les Bruxellois pourront bénéficier de ce nouveau service. Assez vite, s’il y a une demande, nous pourrons étendre la livraison aux autres régions. La livraison est gratuite à partir de 75€ d’achat et ne coûtera que 4,99€ en dessous de ce montant. En commandant le jour même, vous pouvez être livrés entre 11 heures et 19 heures, 7 jours sur 7 !

L’idée derrière eFarmz.be express est de répondre à de nouvelles habitudes de consommation, plus spontanées et improvisées, et ainsi ne plus avoir à choisir entre le fonctionnel et le durable.