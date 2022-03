Concours : remportez un séjour printanier au cœur de la forêt de Soignes

Après une nuit paisible au cœur de la nature, un doux réveil et un délicieux petit-déjeuner buffet, découvrez la forêt de Soignes autrement au guidon d’une trottinette tout terrain 100% électrique. Balade découverte TROTT'TOP! d'1 heure. guidée au départ de l’hôtel. Détente et sensations garanties !

Ce forfait inclut :

- 1h de balade découverte guidée en trottinette électrique par personne

- Accès à l'espace wellness (piscine, sauna et hammam) et à la salle de fitness sur réservation

- Activités gratuites sur site: tennis, badminton, pétanque, basket-ball, ping-pong, baby-foot, etc.

- Nuit paisible et réveil avec le chant des oiseaux

- Petit déjeuner américain avec vue panoramique sur la forêt

- Parking gratuit

- Annulable sans frais jusqu'à 18 heures la veille de l’arrivée

Validité jusqu’au 31 octobre 2022.