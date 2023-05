Concours : remportez un séjour pour six personnes au Golden Lakes Village des Lacs de l’Eau d’Heure

Séjour de 5 jours / 4 nuits pour six personnes dans une maison de vacances du Golden Lakes Village, le domaine situé sur les rives des Lacs de l’Eau d’Heure.

Le Golden Lakes Village est un domaine de vacances au bord de l’eau avec Spa et restaurant brasserie ; le tout avec vue magique sur le lac de la Plate-Taille, le plus grand des 5 lacs de l’Eau d’Heure. L’endroit idéal pour passer des vacances dépaysantes dans la nature en Belgique et pour profiter de tous les autres attraits des Lacs de l’Eau d’Heure : sports nautiques, randos et balades à vélo sur le Ravel…

Six entrées au Natura Parc (le parc aventure des lacs), pour l’accès aux parcours accrobranche et aux tyroliennes.

Il se trouve à 10 minutes à pied du Golden Lakes Village et on le rejoint par un sentier dans la forêt bordant le lac. Il propose notamment plusieurs parcours accrobranche (à partir de 3 ans), une double tyrolienne au-dessus du lac, mais aussi un jeu de pistes et d’aventures numériques, des randos en trottinette électrique tout terrain, un Bike park, un Airbag géant avec jump pour tenter des acrobaties…

La location de six vélos durant 1 journée.

Validité : jusqu’au 30/04/2024, selon disponibilités au moment de la réservation.