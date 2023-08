Le voyage offert, pour 2 personnes, inclut :

Les vols aller/retour directs au départ de Brussels Airport, en classe Economy, à bord d’Air Belgium.

Le séjour de 7 nuits en chambre double offert par le tour-opérateur Live To Travel. Les gagnants logeront dans un hôtel-lodge 5* avec restaurant et piscine, au cœur de la région préservée du Waterberg, classée Réserve de Biosphère par l’UNESCO.

Les transferts aller/retour entre l’aéroport et de lodge.

La pension complète, avec des repas de fine gastronomie d’Afrique du Sud.

Un programme d’activités durant le séjour dont plusieurs sorties safari dans le bush sud-africain, ou encore la visite d’une cave à vin et une excursion à Leopard Rock pour y admirer le coucher de soleil avec verre de champagne.

Validité, au choix (selon disponibilités au moment de la réservation), entre les périodes suivantes :

28/01/2024 5/02/2024 (ARRIVAL BRU 06/02/2024)

11/02/2024 19/02/2024 (ARRIVAL BRU 20/02/2024)

7-4-2024 15-4-2024 (ARRIVAL BRU 16/04/2024)

30-6-2024 8-7-2024 (ARRIVAL BRU 09/07/2024)

28-7-2024 5-8-2024 (ARRIVAL BRU 06/08/2024)

11-8-2024 19-8-2024 (ARRIVAL BRU 20/08/2024)

18-8-2024 26-8-2024 (ARRIVAL BRU 27/08/2024)

Le voyage est non cessible à une tierce personne, non remboursable et non modifiable. Le gagnant doit effectuer sa demande de réservation au plus tôt, et au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.