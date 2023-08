Concours : remportez un séjour pour découvrir Nausicaá avec La grande évasion

L’émission La grande évasion vous offre le grand dépaysement à 1 heure de route de nos frontières ! Direction la Côte d’Opale pour découvrir Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, et ses nouveautés 2023. On vous offre vos entrées mais aussi le séjour à la résidence hôtelière Evancy de Boulogne-sur-Mer, entre le port de plaisance et le centre historique.