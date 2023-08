Concours : remportez un séjour pour 6 personnes dans le Sud de la France avec La grande évasion

Ce sont des villages de vacances belges, créés et gérés par la société familiale liégeoise LAMY, également propriétaire du Golden Lakes Village aux Lacs de l’Eau d’Heure en Belgique.

Il s’agit de 4 villages de vacances, tous installés dans des destinations très recherchées du Sud de la France, des bords de la Méditerranée au cœur de la Provence, en passant par les Hautes-Alpes.

Tous les villages sont différents, mais ont en commun : de beaux hébergements, une ambiance conviviale et familiale "à la belge", un complexe aquatique avec toboggans et pataugeoires pour les plus petits, des infrastructures sportives, des mini-clubs et clubs ados + des animations du matin au soir en saison estivale.

En dehors de juillet-août, les domaines sont ouverts d’avril à septembre, à l’exception de L’Ecrin du Lac dans les Hautes-Alpes qui est ouvert à l’année. Exit alors les animations : le calme fait son retour et avec lui tous ses avantages. L’avant et l’arrière-saison sont des périodes idéales pour des personnes retraitées ou des jeunes couples sans enfants souhaitant profiter des chaleurs du Sud de la France à des prix attractifs.