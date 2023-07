Concours : remportez un séjour en famille à Europa-Park avec La grande évasion

L'émission La Grande Evasion vous invite en famille dans le "meilleur parc à thème du monde" ! Direction l’Allemagne pour un séjour à Europa-Park, à 3h de route de la Belgique. On vous offre 2 nuits pour 4 personnes dans l’un des 6 hôtels thématiques du parc et 3 jours de fun à profiter de la centaine de shows et d’attractions dans l’ambiance et les décors des différents pays d’Europe.

Europa-Park se trouve dans la Forêt Noire en Allemagne, juste à côté de l’Alsace, et à seulement 3 heures de route de nos frontières. Elu presque chaque année "Meilleur parc à thème du monde", c’est en réalité plus qu’un "simple" parc d’attractions. Il s’agit d’une destination à part entière, où l’on peut passer plusieurs jours à vivre des expériences inédites.