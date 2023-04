Concours : remportez un séjour de 6 nuits au Québec pour deux personnes

2 billets aller/retour en classe économie depuis Bruxelles ou Paris vers Québec avec Air Transat

Air Transat est active au départ de Brussels Airport en direct vers Montréal depuis plus de 30 ans. La compagnie vous permet de voyager à bord d’avions modernes et confortables, mais aussi de profiter d’un repas inclus, d’un système de divertissements en vol riche et personnalisé sur des écrans tactiles, ainsi que de différents services additionnels. Air Transat offre un service à bord de qualité, l’hospitalité québécoise en plus !

3 nuits à l'Hôtel Nomad à Québec avec petit-déjeuner *

3 nuits à l'Auberge la Grande Maison à Baie-Saint-Paul avec petit-déjeuner et accès au spa ​​​​​​​

Mais aussi :

1 guide Québec L'Essentiel offert

1 magazine Le Meilleur du Canada offert

Passionnée par le Canada en général et par le Québec en particulier, l’équipe des Éditions Néopol France développe depuis une dizaine d’années différents médias consacrés à ces destinations plus grandes que nature. Le site web, le guide de voyage Québec L’Essentiel et le magazine Le Meilleur du Canada sont autant de supports digitaux et imprimés à travers lesquels Les Éditions Néopol France partagent leurs coups de cœur et inspirent les voyageurs.