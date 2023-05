Concours : remportez un séjour de 4 nuits en Ardèche

Expérience gourmande pendant le séjour : un dîner au restaurant de l’Auberge du Lac.

L’Auberge du Lac est une grande maison de charme de 12 chambres en pleine nature, au bord d’un lac, au cœur de l’Ardèche verte et du vignoble des Côtes du Rhône. On trouve sur place une piscine à débordement avec terrasse solarium et vue sur le lac, un salon-bibliothèque, un bar, des vélos et le restaurant, dont le Chef, David Chomette, a été formé par Bernard Loiseau. Il nous sert une cuisine " classique revisitée " élaborée au gré des saisons, à déguster dans un cadre élégant et coloré ou en terrasse sur le lac à la belle saison.

Validité du séjour offert : jusqu'au 31 mai 2024, à l'exclusion du 1er juin au 30 septembre 2023, et selon disponibilités au moment de la réservation.

Infos : aubergedulac