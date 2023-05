Concours : remportez un séjour de 4 nuits dans le Beaujolais

VivaCité vous fait voyager dans la Vallée de la Gastronomie !

Depuis le début de la semaine et encore jusqu’à lundi, Vivacité met à l’honneur la Vallée de la Gastronomie, ce nouvel itinéraire gourmand de 620 km en France, qui va de Dijon à Marseille! Et on vous offre de savoureux séjours au fil de l’itinéraire, chaque fois dans de belles adresses, avec une expérience gourmande en bonus. Grand final ce lundi 29 mai, dans La Grande Evasion!

Voir tout le programme et les séjours à gagner sur Vivacite.be.

Ecoutez En Cuisine ce samedi 27 mai de 13h à 15h et tentez de remportez un séjour de 4 nuitées dans le Beaujolais, pour 2 personnes, avec petits déjeuners, au Château de Pizay**** à Belleville-en-Beaujolais. Les instructions seront données à l’antenne.