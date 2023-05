Concours : remportez un séjour de 4 nuits dans la Drôme

Expérience gourmande pendant le séjour : un atelier de pâtisserie pour les 2 personnes de 2h à la Cité du Chocolat Valrhona. - La chocolaterie Valrhona, à Tain-l’Hermitage (commune où vont séjourner les gagnants au Domaine Chapoutier), fournit de grands Chefs et certains des meilleurs pâtissiers de France. Cette chocolaterie a aussi créé la Cité du Chocolat, qu’on peut visiter et où on peut vivre plein d’expériences autour du chocolat. On y trouve notamment un espace restaurant où goûter à de la cuisine salée à base de chocolat (même des viandes, du poisson, des légumes…). La Cité du Chocolat propose encore des ateliers et cours de pâtisseries, à base de chocolat évidemment !

Validité du séjour offert : jusqu’à fin 2024, hors juillet/août, veilles de jours fériés ou jours fériés et selon disponibilités au moment de la réservation.