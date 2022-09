Sorti en 2015, l'album 'Corsu Mezu Mezu' a connu un incroyable succès et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en France ! Aujourd'hui, 'Corsu Mezu Mezu' revient avec 16 nouveaux duos exceptionnels, représentatifs de la culture corse, interprétés par des artistes d'aujourd'hui. Parmi les chansons, on retrouve les singles "Terra Corsa" (Patrick Bruel, Patrick Fiori, Florent Pagny et Jean-Charles Papi) et "Catena" (L'Avvinta et Kendji Girac) déjà sortis il y a quelques mois.