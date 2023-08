Concours : remportez un séjour au milieu des volcans d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme avec La grande évasion

la Chaîne des Puys , cet alignement de 80 volcans sur 35 km qui, avec la Faille de Limagne, est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que haut lieu tectonique. Parmi ces 80 volcans (les "puys"), on trouve le célèbre puy de Dôme, qui a donné son nom au département. Clermont-Ferrand, capitale de l’Auvergne, se trouve au pied de la Chaîne des Puys, mais on profite aussi dans cette partie de l’Auvergne d’autres lieux bien connus comme Riom, Volvic, Châtel-Guyon, Vulcania…

le Massif de Sancy, dont la star est le puy de Sancy. Le puy de Sancy, avec ses 1886 mètres d’altitude, est le toit de l’Auvergne. Le Massif de Sancy s’étend au sud de la Chaîne des Puys mais constitue un massif volcanique indépendant. Ici, les paysages sont presque alpins, et on y découvre notamment le Mont-Dore (station de ski) et Saint-Nectaire (connu pour son fromage).