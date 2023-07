Concours : remportez un séjour à la montagne en été dans la Vallée des Belleville avec La grande évasion

La Vallée des Belleville, dans les Alpes en Savoie, est l’une des vallées qui composent "Les 3 Vallées", le plus grand domaine skiable du monde. En été, elle se transforme en véritable paradis naturel, qui offre un voyage ascensionnel, de 600 à 3200 m d’altitude, à la découverte de 3 territoires uniques : le village typique de Saint-Martin-de-Belleville, la station des Menuires avec ses lacs de montagne, et Val Thorens avec ses paysages de crêtes. Et partout dans la vallée : le vert des prairies fleuries, le bleu des glaciers et bien d’autres lieux préservés, où de nombreuses activités de plein air (sportives ou ludiques) sont possibles, ainsi que des découvertes gourmandes et culturelles.