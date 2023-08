Concours : remportez un séjour à Colmar sur la Route des Vins d’Alsace avec La grande évasion

Le séjour offert pour 2 personnes inclut :

4 nuits en chambre double à Colmar, sur la Route des Vins d’Alsace, à l’Hôtel Mercure Colmar Centre Unterlinden 4*.

Les petits déjeuners.

Validité

Jusqu’au 30 juin 2024, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, et hors dates et périodes suivantes en 2023 : 25/11 et 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 31/12 – en 2024: 30-31/3, 8 au 11/5, 18-19/5 et 29/5 au 1/6.

L’hôtel est idéalement situé dans le centre de Colmar, à une minute à pied du musée Unterlinden, du musée Bartholdi et des ruelles pittoresques. Sur place, on trouve : espace bien-être (avec appareils de fitness, sauna et salle de détente), terrasse et bar à vins dont le sommelier propose des dégustations des différents cépages de l’Alsace.