Concours : remportez un pack de rentrée Lilliputiens pour votre enfant

A l’occasion de la rentrée des classes, VivaCité et les magasins Fox et cie, une enseigne 100% belge, vous offrent un pack rentrée de la marque Lilliputiens comprenant un cartable, un sac-à-dos, une gourde, un lunch box et un sac à dos isotherme. Grâce à ce pack, votre enfant sera bien équipé pour cette nouvelle année scolaire !

Comment participer ?

Tentez votre chance en écoutant Les Ambassadeurs du lundi 28 août au 1er septembre de 15h à 17h sur VivaCité, et suivez les instructions données à l'antenne.